Delo o anomalijah v javnem sektorju (13. 5.)

Ljubljana, 12. maja - Barbara Hočevar v komentarju Prejemniki si kriznih dodatkov niso določali sami piše o napakah v javnem sektorju, ki so v času epidemije prišle še posebej do izraza. Omenja predvsem za mnoge sporne koronske dodatke in kje je za njihovo višino in nesorazmernost treba iskati krivca.