Polovica gledalcev na tekmovališčih, dovoljeni treningi in tekme

Ljubljana, 12. maja - Treningi bodo od 17. maja dovoljeni vsem športnikom po zakonu o športu, tudi vsa tekmovanja, na katerih bo lahko do 50 odstotkov zapolnjenih sedišč, ter športno rekreativna dejavnost, ki se bo izvajala individualno oziroma v skupini do 50 vadečih. Tako je glede na epidemiološko sliko določila vlada in ob izjemah za udeležbo predpisala testiranja.