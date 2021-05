Vlada s ponedeljkom podaljšuje dovoljen čas opravljanja gostinske dejavnosti

Ljubljana, 12. maja - Vlada je na današnji seji podaljšala dovoljen čas opravljanja gostinske dejavnosti. Od ponedeljka bo to v vseh statističnih regijah od 5. do 22. ure, in ne več od 7. do 19. ure. Ob tem se bodo sprostile tudi nekatere druge omejitve, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.