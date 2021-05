Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 5.)

Ljubljana, 12. maja - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o epidemiološki situaciji v Sloveniji. Poročale so tudi o tem, da je vodstvo Evropskega združenja tiskovnih agencij (EANA) premierju Janezu Janši v pismu očitalo ustavitev financiranja Slovenske tiskovne agencije (STA) in pritiske na njeno vodstvo.