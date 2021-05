Ptujski svetniki potrdili prenovo Stare steklarske delavnice in Vrazovega trga

Ptuj, 12. maja - Ptujski mestni svetniki so na današnji za njih neobičajno dolgi, dve uri in pol dolgi seji po vroči razpravi vendarle potrdili potrebne dokumente za izvedbo revitalizacije dotrajanega objekta Stare steklarske delavnice in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami. S sprejetjem dokumentov se je mudilo, ker si obetajo evropski denar iz mehanizma CTN.