Postopek prodaje družbe TS Media ustavljen

Ljubljana, 12. maja - Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na današnji seji soglašal z ustavitvijo prodaje 100-odstotnega lastniškega deleža družbe TS Media, ki je med drugim lastnica in upravljalka portalov Siol.net, Najdi.si in Bizi.si. Družba tako za zdaj ostaja del njegove skupine, so iz Telekoma sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.