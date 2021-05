Kovšca pozval državljane k cepljenju

Ljubljana, 12. maja - Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca je na današnji seji DS pozval državljanke in državljane, da se v čim večjem številu odločijo za cepljenje proti covidu-19. To je namreč po njegovih besedah najbolj učinkovit javni ukrep za preprečevanje širjenja te bolezni, so zapisali v DS.