V vodstvu NLB zelo zadovoljni s četrtletnim poslovanjem, optimistični tudi za naprej

Ljubljana, 12. maja - V vodstvu NLB so zelo zadovoljni z rezultati poslovanja v prvem četrtletju, ob pričakovanem zagonu gospodarskega okrevanja v Sloveniji in regiji pa so optimistični tudi za naprej, je bilo slišati na današnji spletni predstavitvi četrtletnega poslovanja vlagateljem in analitikom. Zelo pozitivno ob tem vidijo integracijo srbske Komercijalne banke.