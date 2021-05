Ob zaključku Foruma EUSAIR predstavili prenovljene table Varujmo morje

Portorož, 12. maja - Ob zaključku Foruma strategije EU za jadransko-jonsko regijo EUSAIR in zaključku slovenskega predsedovanja Jadransko-jonski iniciativi so danes v Portorožu predstavili prenovljene table Varujmo morje. Prisotni so ob tem znova opozorili na pomen osveščanja prebivalstva o podnebnih spremembah in njihovih posledicah na morsko in obmorsko okolje.