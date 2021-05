Kristjani 40 dni po veliki noči obeležujejo praznik Gospodovega vnebohoda

Ljubljana, 13. maja - Kristjani danes, 40 dni po veliki noči, obeležujejo praznik Gospodovega vnebohoda, ko naj bi ob veliki noči vstali Kristus končal zemeljsko delovanje in odšel v nebo. To je poleg velike noči in binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan.