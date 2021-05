Ministrstvo ni naklonjeno opustitvi obdavčitve odpravnin v primeru likvidacije podjetja

Ljubljana, 12. maja - Finančno ministrstvo po navedbah ZSSS ni naklonjeno njihovemu predlogu, da se za odpravnine v primeru likvidacije družbe odpravi omejitev zgornjega zneska, ki je davčno razbremenjen. Ministrstvo meni, da je to problematično z vidika enake obravnave delavcev in da bi se s tem drobilo sistem dohodnine in prispevkov.