Po objavi poslovnih rezultatov delnice NLB pridobile skoraj sedem odstotkov

Ljubljana, 12. maja - Na Ljubljanski borzi so bile danes glavna zvezda delnice NLB, ki so se ob dobrega pol milijona evrov prometa podražile za skoraj sedem odstotkov. Vlagatelje so prepričali poslovni rezultati, ki jih je največja slovenska banka objavila v torek. Borzni posredniki so sklenili za 1,26 milijona evrov prometa, zelo zaželene so bile še delnice Krke.