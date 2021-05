Pahor vodje poslanskih skupin obvestil o prijavljenih kandidatih za dva člana Sodnega sveta

Ljubljana, 12. maja - Predsednik republike Borut Pahor je vodje poslanskih skupin obvestil o prijavljenih kandidatih za dva člana Sodnega sveta. Posvetovanje o tem postopku in o postopku izbora za kandidata za sodnika na Splošnem sodišču EU v Luksemburgu Pahor načrtuje v sredo, če bo to dopuščala časovnica zasedanja DZ, so sporočili iz predsednikovega urada.