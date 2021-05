V opoziciji redkobesedni, v koaliciji presenečeni nad odločitvijo KPK glede Vesela

Ljubljana, 12. maja - V koalicijskih vrstah so presenečeni nad odločitvijo KPK, ki v presoji ravnanja predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela ni ugotovila kršitev zakona. Vodja poslancev SDS Danijel Krivec je ocenil, da ta odločitev ponovno vzpostavlja razlikovanje med prvorazrednimi in drugorazrednimi. V opozicijskih vrstah so glede odločitve KPK redkobesedni.