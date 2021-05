Nemška vlada sprejela zakon o zaščiti podnebja

Berlin, 12. maja - Nemčija bo do leta 2045 postala ogljično nevtralna, določa zakon o zaščiti podnebja, ki ga je danes potrdila vlada v Berlinu. Doslej je želela ta cilj doseči do leta 2050, zdaj ga je torej prestavila pet let bolj zgodaj. Nato bo dovoljeno le še toliko izpustov ogljikovega dioksida, kot se ga lahko absorbira po naravni ali tehnični poti.