Kolesarska dirka po Italiji priložnost tudi za turistično promocijo Slovenije

Ljubljana, 12. maja - Slovenija je odlična destinacija za aktivna doživetja, bo Slovenska turistična organizacija (STO) v sodelovanju z destinacijskimi organizacijami Brd in Nove Gorice znova izpostavila ob kolesarski dirki Giro d'Italia. Ta bo potekala med 8. in 30. majem in bo v 15. etapi ponovno zavila tudi na slovensko ozemlje.