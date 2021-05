Košarkarice začele misijo eurobasket 2021

Ljubljana, 12. maja - Slovenska ženska košarkarska reprezentanca se je zbrala v Ljubljani in se odpravila na Roglo, kjer bo opravila uvodni cikel priprav na evropsko prvenstvo. Eurobasket bo od 17. do 27. junija v španski Valencii in francoskem Strasbourgu. Varovanke selektorja Damirja Grgića bodo na Rogli vadile do ponedeljka.