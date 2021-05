Policija prijela enega od storilcev brutalnega ropa na Frankolovem maja lani

Celje, 12. maja - Policija je prijela enega od storilcev brutalnega ropa na Frankolovem maja lani. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je v ropu sodeloval 42-letni moški s koprskega območja, z začasnim prebivališčem na območju Ljubljane. Konec prejšnjega tedna so mu odvzeli prostost in ga pridržali, preiskovalni sodnik pa mu je potem odredil pripor.