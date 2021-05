Na jeseniški osnovni šoli rekonstrukcija in nadgradnja telovadnice

Jesenice, 12. maja - Občina Jesenice je od ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejela sklep o sofinanciranju rekonstrukcije in nadzidave telovadnice na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja. Občina bo za 850.000 evrov vreden projekt prejela sredstva v višini 414.000 evrov. Dela bodo potekala v letih 2022 in 2023.