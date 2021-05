Za dozidavo Osnovne šole Otočec bo skoraj polovico prispevala država

Otočec, 12. maja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je odobrilo sofinanciranje dozidave novomeške Osnovne šole Otočec in njenega otroškega vrtca. Dozidavo razredov in novih vrtčevskih prostorov so sicer začeli lani. Gradnja in oprema bosta skupaj stali nekaj več kot 2,5 milijona evrov, država bo prispevala nekaj več kot 1,2 milijona evrov.