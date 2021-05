Trio kraških znamenitosti nadaljuje sodelovanje pod skupno blagovno znamko

Divača, 12. maja - Vodstva Parka Škocjanske jame, Kobilarne Lipica in Parka vojaške zgodovine Pivka so peto leto zapored podpisali sporazum o sodelovanju pod blagovno znamko Trio kraških znamenitosti. Sporazum je po besedah direktorja Parka Škocjanske jame Stojana Ščuke prerasel v obliko prijateljstva, v tem obdobju so denimo načrtovali skupne turistične produkte.