Nyon, 12. maja - Evropska nogometna zveza Uefa je uvedla disciplinski postopek proti Realu, Barceloni in Juventusu, zadnjim trem od 12 prvotnih ustanoviteljev sedaj že propadle superlige, poroča francoska agencija AFP. Uefa je imenovala "etične in disciplinske inšpektorje", odgovorne za izvedbo preiskave projekta "tako imenovane superlige", so sporočili iz zveze.