Evropski poslanci junija po več kot enem letu znova v Strasbourg

Strasbourg, 12. maja - Po več kot enem letu bo junija plenarno zasedanje Evropskega parlamenta znova potekalo v francoskem Strasbourgu, so za nemško tiskovno agencijo dpa potrdili v uradu predsednika parlamenta Davida Sassolija. Za to so se odločili zaradi izboljšanja epidemioloških razmer in napredka pri cepljenju proti covidu-19.