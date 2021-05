Prešernovo gledališče Kranj odprlo razstavni prostor Foaje Petra Musevskega

Kranj, 12. maja - V Prešernovem gledališču Kranj so danes odprli razstavni prostor, ki so ga po lani preminulem članu njihovega igralskega ansambla poimenovali Foaje Petra Musevskega. "To je naš poklon njegovi človeški in igralski veličini," so sporočili iz gledališča. V novem razstavnem prostoru še naprej predstavljajo projekt Čas za poezijo.