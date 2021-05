V javni obravnavi predlog sprememb davčnega postopka

Ljubljana, 12. maja - Na finančnem ministrstvu so pripravili predlog novele zakona o davčnem postopku, s katero se veljavna ureditev na tem področju dopolnjuje v smeri lažjega in hitrejšega uveljavljanja pravic in koristi zavezancev. Med drugim je predlagano podaljšanje rokov za izdajo odločbe v davčnem inšpekcijskem nadzoru. Predlog je do 26. maja v javni obravnavi.