Rim, 12. maja - Hao-Ching Chan in Latisha Chan iz Tajvana, šesti nosilki med dvojicami na teniškem turnirju WTA v Rimu, sta v šestnajstimi finala premagali Slovenko Andrejo Klepač in Hrvatico Darijo Jurak s 6:3 in 6:4. Dvoboj je trajal uro in 21 minut.