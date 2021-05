Hrvaška izdala tiralico za Zoranom Mamićem

Zagreb, 12. maja - Hrvaško notranje ministrstvo je danes objavilo tiralico za nekdanjim trenerjem zagrebškega nogometnega kluba Dinamo Zoranom Mamićem. Tiralica je sledila, potem ko se Mamić do ponedeljka do polnoči ni javil na prestajanje štiri leta in osem mesecev zaporne kazni, ki jo je prejel zaradi finančnih malverzacij v Dinamu.