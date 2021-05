Plavalci z osebni cilji na prvenstvo neznank

Ljubljana, 12. maja - Budimpešta gosti letošnje evropski prvenstvo v plavanju. V slovenski odpravi so cilj predvsem osebni rekordi in na njih vezane olimpijske norme, vnaprej pa je jasno, da bo po dveh koronskih sezonah in zaradi olimpijskih iger v Tokiu, tekmovanje v madžarski metropoli ob Donavi tudi prvenstvo neznank.