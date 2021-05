V Galerija Škuc letna razstava šole Svet umetnosti

Ljubljana, 13. maja - V Galeriji Škuc je od danes na ogled letna razstava šole Svet umetnosti. Pod naslovom Naslednjih 21 dni bo ključnih se predstavljajo umetnice in umetniki Beli sladoled, Nataša Berk, Aldo Giannotti, Adrijan Praznik, Simona Semenič & Nada Žgank in Small but dangers.