Državno tožilstvo proti Kurzu sprožilo preiskavo

Dunaj, 12. maja - Avstrijsko državno tožilstvo za zadeve gospodarskega kriminala in korupcijo je sprožilo preiskovalni postopek proti kanclerju Sebastianu Kurzu in vodji njegovega kabineta Bernhardu Bonelliju, v katerem oba obravnava kot obdolženca. To je danes na vladi sporočil sam kancler, ki pa o odstopu ne razmišlja.