Velenjska občina ponovila razpis za prostore v centru Čuk

Velenje, 16. maja - Velenjska občina je ponovno objavila razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem v kreativnem centru Čuk. Želijo si, da bi se prijavili ustvarjalni najemniki, ki bi popestrili ponudbo v Starem Velenju. Razpis, ki je bil prvič objavljen marca, bo odprt do 28. maja do 10. ure, so sporočili z velenjske občine.