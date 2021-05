Policisti po neuspeli tatvini na Studencih prijeli 34-letnika

Maribor, 12. maja - Mariborski policisti so v petek pozno zvečer na Studencih obravnavali vlom na ograjeno dvorišče stanovanjske hiše, od koder je takrat še neznani storilec skušal ukrasti motorno vibracijsko ploščo. Pozneje so prijeli 34-letnega osumljenca, ki začasno stanuje na območju mesta Maribor, in ugotovili da gre za starega znanca policije.