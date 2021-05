Zagorela livarska peč v Mariborski livarni

Maribor, 12. maja - V torek zjutraj je zagorelo v podjetju Mariborska livarna Maribor (MLM), kjer se je vnela livarska peč. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so že pred prihodom gasilcev zaposleni z gasilniki delno pogasili požar, mariborski poklicni gasilci pa so s termovizijsko kamero preventivno pregledali objekt ter prezračili prostore.