Kongres zdravstvene in babiške nege tudi s pozivom po zagotovitvi ustreznih delovnih pogojev

Ljubljana, 12. maja - Zbornica zdravstvene in babiške nege je današnji mednarodni dan medicinskih sester obeležila z virtualnim kongresom. Sodelujoči so tudi v luči pandemije covida-19 izpostavili pomen zdravstvene nege v zdravstvenem sistemu in pozvali k zagotovitvi ustreznih delovnih pogojev, ki bodo omogočili naslavljanje bolnikovih potreb in nadaljnji razvoj stroke.