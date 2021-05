WHO: Indijsko različico novega koronavirusa potrdili v 44 državah

New Delhi/Ženeva, 12. maja - Indijska različica novega koronavirusa se širi po svetu, doslej so jo potrdili v 44 državah, je v sredo sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Iz Indije, kjer je prav ta različica prispevala k visokemu porastu okužb v zadnjem času, danes poročajo, da je število smrtnih žrtev epidemije preseglo 250.000.