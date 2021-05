V Izraelu tudi ponoči obstreljevanje, število žrtev narašča

Tel Aviv, 12. maja - V Izraelu se je tudi ponoči nadaljevalo obstreljevanje med izraelsko vojsko in palestinskimi gibanji z območja Gaze. Hamas in Islamski džihad sta izstrelila več kot 300 raket, Izrael je odgovoril s silovitimi letalskimi napadi. V najhujšem obstreljevanju med stranema v zadnjih letih je umrlo najmanj 35 Palestincev in pet Izraelcev.