Jets do tretjega mesta in dvoboja z Oilers

Washington, 12. maja - Hokejisti Winnipeg Jets so si na krilih dveh golov in dveh podaj razpoloženega Blaka Wheelerja za zmago s 5:0 nad Vancouver Canucks priigrali tretje mesto skupine Scotia North. To pomeni, da se bojo v prvem krogu končnice tekmovanja za Stanleyjev pokal pomerili z drugimi nosilci, Edmonton Oilers.