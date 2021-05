Predsednik nemške nogometne zveze odstopil zaradi nacistične opazke

Berlin, 11. maja - Nemška nogometna zveza (DFB) je v izjavi za javnost sporočila, da bo zaradi nacističnih opazk, ki so izvale številne kritike javnosti in nezaupnico pri glasovanju deželnih nogometnih zvez, odstopil donedavni predsednik Fritz Keller, poroča nemška tiskovna agencija dpa. To se bo zgodilo 17. maja po zaslišanju na športnem sodišču zveze.