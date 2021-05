Manchester City po porazu Uniteda angleški prvak

Manchester, 11. maja - Nogometaši Manchester Cityja so tri tekme pred koncem postali angleški prvaki. To jim je z današnjim porazom v 36. krogu prvenstva proti Leicestru z 1:2 omogočil mestni tekmec Manchester United. Rdeči vragi so bili edino moštvo, ki bi še lahko preprečilo sicer že nekaj časa neizbežno slavje zdaj sedemkratnih prvakov Anglije.