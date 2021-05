Za muslimane bo postni mesec ramazan trajal še do današnjega sončnega zahoda

Ljubljana, 12. maja - Za muslimane bo postni mesec ramazan, ki letos poteka 30 dni, trajal še do današnjega sončnega zahoda. Mesecu, v katerem se duhovno krepijo in opravljajo dobra dela, bo že takoj v četrtek sledil ramazanski bajram, ki bo trajal tri dni, so za STA povedali v Islamski skupnosti v Sloveniji.