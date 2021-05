Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester v sindikatu opozorili na nerešena vprašanja

Ljubljana, 12. maja - Letošnji praznik medicinskih sester in tehnikov zdravstvene nege, ki ga obeležujemo danes, poteka pod geslom Glas medicinskih sester: vizija za prihodnost zdravstva. V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) so ob tem vnovič opozorili na težave in nerešena vprašanja zaposlenih.