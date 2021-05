EU za humanitarno pomoč afriškim državam namenja 210 milijonov evrov

Bruselj, 11. maja - Evropska unija s pomočjo v višini 210 milijonov evrov v letošnjem letu nadaljuje podporo prebivalcem Sahela in srednje Afrike. Sredstva bodo namenjena humanitarnim projektom v osmih državah, ki jih ogrožajo vedno večja nestabilnost in oboroženi konflikti skupaj s pandemijo covida-19 in nevarnostjo naravnih nesreč, so danes sporočili iz Bruslja.