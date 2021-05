Notranji ministri EU in afriških držav o vračanju migrantov

Lizbona, 11. maja - Portugalsko predsedstvo Svetu EU je danes v Lizboni gostilo konferenco notranjih ministrov Evropske unije in več afriških držav, na kateri so po besedah slovenskega notranjega ministra Aleša Hojsa govorili tudi o vračanju migrantov v Afriko. Konferenca in srečanja ob robu pa so pomembna tudi v okviru priprav na slovensko predsedovanje EU.