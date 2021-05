Podgoršek s komisarko Kyriakides o prednostnih nalogah predsedovanja EU

Ljubljana/Bruselj, 11. maja - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek se je danes na daljavo pogovarjal z evropsko komisarko za zdravje in varno hrano Stello Kyriakides. Govorila sta o prednostnih nalogah Slovenije pri predsedovanju Svetu EU na področjih varne hrane, zdravja živali in rastlin ter fitofarmacevtskih sredstev, so sporočili z ministrstva.