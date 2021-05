Podgoršek s predsedstvom združenja občin tudi o finančnih sredstvih za razvoj podeželja

Ljubljana, 11. maja - Predsedstvo Združenja občin Slovenije je z ministrom za kmetijstvo Jožetom Podgorškom danes razpravljalo o sredstvih večletnega proračuna EU 2021-2027, namenjenih razvoju podeželja in njegovemu ohranjanju. Kot so zapisali v združenju, so predlagali 25-odstoten dvig sredstev na tem področju glede na trenutno obdobje, saj projektov občinam ne manjka.