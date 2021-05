Pahor obiskal pripadnike slovenske in ameriške vojske na vaji Zvezdni vitez

Črni Kal, 11. maja - Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je danes obiskal enote zračne obrambe vojsk Slovenije in Združenih držav Amerike, ki v okviru vaje Defender Europe 2021 sodelujejo na mednarodni vojaški vaji Zvezdni vitez. Ob tem je poudaril, da so pripadniki Slovenske vojske (SV) vojaški steber naše nacionalne varnosti.