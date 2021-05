Berlin, 12. maja - Svetovno priznani poljsko-ameriški arhitekt Daniel Libeskind danes praznuje 75 let. Na Poljskem rojeni Libeskind je kariero začel kot arhitekturni teoretik in profesor. Prva stavba po njegovih načrtih je bila zgrajena, ko mu je bilo 52 let, prvi mednarodni uspeh pa je dosegel z Judovskim muzejem v Berlinu, ki je bil dokončan leta 1999.