Sredstva za financiranje investicijskega vzdrževanja objektov in opreme 86 izobraževalnim zavodom

Ljubljana, 11. maja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na spletni strani objavilo rezultate treh pozivov za financiranje investicijskega vzdrževanja objektov in opreme zavodom s področja vzgoje in izobraževanja v letošnjem letu. Skupno bodo sredstva namenili 86 izobraževalnim zavodom.