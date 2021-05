Valižani se v okviru pilotnega projekta vračajo na kulturne in športne dogodke

Cardiff, 13. maja - Prebivalci britanskega Walesa se v okviru pilotnega projekta ponovno lahko udeležujejo festivalov, gledaliških dogodkov in športnih tekem. Do sredine junija bo potekalo devet različnih dogodkov z občinstvom, ki bodo preverjali, kako se lahko gledalci varno vrnejo na sedeže in tribune ob odpravljanju omejitvenih ukrepov, poroča britanski BBC.