V Novem mestu vabijo na veslanje po Krki

Novo mesto, 11. maja - Občinski Zavod Novo mesto je nadgradil lanski projekt Z vesli po Krki, s katerim želi pritegniti domače in tuje ljubitelje veslanja po reki. Ker želijo mestne prebivalce in goste še bolj zvabiti h Krki, v prihodnjih letih načrtujejo še dodatno širitev ponudbe, kot tudi ureditev čolnarne in druge tovrstne infrastrukture.